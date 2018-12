Ulss 4, nominati tre nuovi dirigenti

Fine anno con nuove nomine ai vertici di servizi essenziali per il funzionamento dell’'Ulss 4. Espletati i vari concorsi, il direttore generale Carlo Bramezza ha nominato tre nuovi dirigenti. Si tratta di Pierangelo Spano al “Controllo di gestione”, Simone Griggio ai “Servizi alla persona” e Marco Rizzato alla “Direzione amministrativa degli ospedali”.

Pierangelo Spano

Il dottor Spano, 48 anni, di Venezia, si è laureato in Economia Aziendale all’università Ca’ Foscari di Venezia. In passato ha lavorato nei comuni di Parma e di Venezia con il ruolo di dirigente, dal 2003 al 2007 al centro ricerche dell’Università Bocconi di Milano e negli ultimi 5 anni nell’ex Ulss13 (Mirano) poi accorpata all’Ulss3. «Il Controllo di gestione è una funzione dell’azienda particolarmente rilevante - commenta il dottor Spano -. Sono onorato di poter dare il mio contributo strategico nell’attività di questa Azienda sanitaria».

Simone Griggio

Simone Griggio, 41 anni, di Padova, si è laureato in Economia e Commercio all’Università Patavina e vanta un Master in Gestione Etica d’Azienda. Dopo 15 anni di esperienza in Regione Veneto nel settore Società Partecipate, inizia con entusiasmo il nuovo ruolo all’Ulss4: «La struttura dei Servizi sociali dell’Ulss4 eroga annualmente decine di milioni di euro a strutture pubbliche e private per l’accoglienza e la riabilitazione di anziani, minori, disabili, affetti da dipendenze che necessitano di cure e assistenza - argomenta Griggio - La popolazione e il territorio richiedono sempre più servizi di alto livello. Compito di chi li gestisce è organizzarli al meglio per garantire un servizio di qualità con un uso parsimonioso delle risorse e dei mezzi a disposizione».

Marco Rizzato

Marco Rizzato, 46 anni, di Noale, si è laureato in Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia; proviene dall’Ulss 3 dov’era direttore delle Risorse Umane e, nell’ultimo anno, ha coordinato la direzione amministrativa degli ospedali: «Porto qui tutta la mia esperienza - spiega Rizzato - sin dai primi giorni di lavoro ho trovato colleghi preparati e motivati: sono convinto che potremmo svolgere insieme un ottimo lavoro».

«Tre nuovi dirigenti preparati e fondamentali nella crescita di questa Azienda, per offrire servizi sempre più puntuali e di alto livello ai cittadini del Veneto orientale - conclude il direttore generale Carlo Bramezza. - Ai tre neo arrivati il mo “buon lavoro».