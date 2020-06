Entra in vigore l'orario estivo Trenitalia e c'è una nuova app per i passeggeri

Un’estate in viaggio tra mare, montagna e città d’arte. Questo è quello che offre il nuovo orario estivo di Trenitalia che entrerà in vigore il 14 giugno. Tra i servizi che interessano la provincia di Venezia, fino al 24 ottobre, nei giorni festivi i viaggiatori che amano spostarsi sulle due ruote potranno usufruire anche del servizio VeronaTrenoBici, un nuovo treno Rock con 18 posti bici in circolazione fra Venezia e Mantova. Il collegamento permette di raggiungere le piste ciclabili del Veronese e la ciclabile Peschiera-Mantova. Un accordo con ATVO-Azienda Trasporti permetterà ai passeggeri Trenitalia di usufruire del bus da Mestre fino alle spiagge di Lido di Jesolo utilizzando un unico biglietto che comprenderà il viaggio in treno, il viaggio in bus, il trasporto bagaglio e il trasporto urbano della città di Jesolo. Il servizio sarà attivo a partire dall’11 luglio e fino a tutto il mese di agosto.

Nuova app

Self check-in, una funzione in sperimentazione per 1.500 treni regionali, che consentirà ai viaggiatori di avere informazioni sulle frequentazioni di ciascuna corsa sui posti disponibili e un nuovo metodo di pagamento per effettuare l’acquisto dei titoli dei biglietti con il credito telefonico. Con l’orario estivo 2020, Trenitalia lancia anche la nuova app, che sarà disponibile da lunedì 22 giugno sugli store Android e iOS.

Tra le principali nuove funzionalità c’è il self check-in, disponibile in una prima fase per Frecce e InterCity e a breve anche per il trasporto regionale. Si effettua tramite un semplice click sul link del viaggio: in questo modo il viaggiatore comunica al capotreno, senza alcun contatto, la propria presenza a bordo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo sistema di counter digitale consentirà ai viaggiatori di conoscere in tempo reale il numero dei posti disponibili a bordo treno. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out. Con la nuova app è possibile acquistare il biglietto con pochi click e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del treno.