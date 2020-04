Nuovi progetti interattivi del Comune all'insegna di danza, musica, teatro e arte

Il settore cultura del comune di Venezia integra il suo programma di iniziative per adulti e bambini con quattro nuovi progetti interattivi all'insegna di danza, musica, teatro e arte. L'obiettivo del comune è quello di costituire "classi virtuali" e creative, specie per i più piccoli, e continuare a portare nelle case dei cittadini contenuti culturale arte e spettacoli.

Ogni martedi #HowTo/OpenRoom

Spazio alla musica il martedì con #HoWTo/OPenRoom, il laboratorio della Hybrid Music: dalle 16.00 alle 20.00, su Facebook, si aprirà una stanza virtuale aperta a tutti in cui i partecipanti potranno dialogare tra loro sul vasto mondo delle sette note, in special modo su come la cultura può essere di supporto alla creatività in queste settimane. Per partecipare al live forum sperimentale basta scrivere un messaggio diretto alla chat di https://www.facebook.com/hybridmusicmestre o inviare una mail a hybridmusic@comune.venezia.it, specificando i temi di maggiore interesse tra quelli elencati, oppure proponendo uno specifico argomento o quesito in tema.

Ogni mercoledì #Candidart: laboratori in salotto con Silvia Fabris

Per quanto riguarda i più piccoli ogni mercoledì, dalle 16.00, sono in programma i laboratori in salotto #Candidart con Silvia Fabris. Si tratta di un appuntamento settimanale per esplorare in tempo reale il mondo dell'arte. Un'iniziativa che coinvolge per circa 30 minuti due classi di 25 bambini dai 5 ai 7 anni. Per iscriversi i genitori dovranno compilare una liberatoria inviando una email a infocultura@comune.venezia.it.

Ogni giovedì #DanzainFamigliadaIsa

Ogni giovedì, alle 17.00 e alle 18.00 (per ogni turno massimo 25 bambini da 7 a 10 anni), online la danza educativa di Isabella Moro: un percorso creativo pensato per i più piccoli e le loro famiglie utilizzando il corpo come strumento di comunicazione. Per iscriversi i genitori dovranno compilare una liberatoria inviando una email a infocultura@comune.venezia.it.

Ogni giovedì #ACasaConSusi: letture teatrali con Susi Danesin

#AcasaconSusi è il laboratorio teatrale a cura di Susi Danesin. Si tratta di incontri in streaming di animazione dove Susi farà scoprire album illustrati, piccole storie divertenti e avventurose per bambini. Grazie alla possibilità di poter interagire con lei, i bambini saranno coinvolti partecipando con modalità diverse. Le lezioni si svolgeranno il giovedì in due turni: alle 17 alle 17.30 (25 bambini da 5 a 7 anni) e dalle 18 alle 18.30 (25 bambini dagli 8 ai 10 anni) e la lezione durerà 30 minuti. Le classi sono formate da 25 bambini. Per iscriversi i genitori dovranno compilare una liberatoria inviando una email a infocultura@comune.venezia.it.