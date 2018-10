Un nuovo albergo a Cannaregio: ok della giunta al cambio d'uso

La giunta comunale ha dato il via libera ad una delibera relativa all’«intervento edilizio di ristrutturazione e cambio d’uso ad attività ricettivo-alberghiera» di due porzioni di unità edilizie in un immobile a Cannaregio, Venezia, per una superficie lorda commerciale di 231,66 metri quadrati. Ora il documento passa alle commissioni consiliari per la discussione e quindi al voto del Consiglio.

L'istanza in realtà era stata presentata ad aprile 2017, quando ancora non c'era la norma (introdotta successivamente) che impone l'approvazione del Consiglio sul cambio di destinazione d'uso. Ciononostante, precisa l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, il Consiglio dovrà comunque esprimersi perché in questo caso si tratta di permesso di costruire in deroga ai sensi del testo unico edilizia. «Va sottolineato - spiega De Martin - che l’intervento proposto, che ha ottenuto il via libera anche dalla Soprintendenza, non solo permette il recupero del patrimonio edilizio, ma ha anche un evidente interesse pubblico» perché «creerà nuovi posti di lavoro destinati a giovani del luogo».