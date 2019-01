Confartigianato, Agostino Bonomo è presidente della confederazione

Agostino Bonomo è il presidente di ConfartVeneto, guiderà l’associazione fino al 2022. Confermati anche i due vicepresidenti, Roberto Boschetto come vicario e Marco Marcello. Confartigianato è l'associazione imprenditoriale regionale maggiormente rappresentativa a cui aderiscono, per il tramite delle 7 associazioni territoriali che la compongono, oltre 55mila soci.

Cammino già tracciato

«Il Veneto si conferma compatto e determinato a proseguire con continuità nelle linee programmatiche già impostate, arricchite da nuove azioni adeguate alla complessità del momento economico e politico», dice Agostino Bonomo, eletto dall’assemblea al vertice di Confartigianato Imprese Veneto. «Al centro della nostra azione - prosegue Bonomo - restano sempre il valore artigiano delle imprese, l’appartenenza al sistema associativo e la consapevolezza che le sfide che ci attendono non riguardano solo in nostro “orticello”. In questa ottica il ruolo attivo e propositivo che abbiamo avuto nella manifestazione nazionale “Quelli del Sì” ci ha dato maggiore consapevolezza di essere sulla strada giusta».