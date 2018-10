Apre a Portogruaro lo "Sportello famiglia"

Dopo gli ottimi risultati registrati ad un anno dall’avvio del progetto regionale “Alleanze per la famiglia” a Portogruaro, il prossimo passo sarà l’apertura di uno "Sportello famiglia", sostenuto da un contributo di circa 9mila euro assegnato al Comune di Portogruaro.

Punto di riferimento virtuale

L'obiettivo di questo sportello è dare un punto di riferimento, virtuale ma specifico, alle famiglie che vogliono accedere con facilità alle informazioni di cui necessitano, «in particolare - ha commentato il sindaco Maria Teresa Senatore - alle opportunità e alle agevolazioni previste, oltre che di riorganizzare in maniera sistematica tutte le opportunità esistenti nel territorio a sostegno dei nuclei famigliari».

Alleanza per la famiglia

Il progetto “Alleanze per la Famiglia” era approdato a Portogruaro a seguito del progetto regionale “Fotogrammi Veneti”, che aveva già posto le basi nel territorio per percorsi scolastici, percorsi di progettazione partecipata e azioni programmatiche nella direzione del welfare di comunità e dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. «In particolare sono state numerose le attività organizzate nella zona di via Aldo Moro - continua Senatore - per la rivitalizzazione del quartiere, legate ai doposcuola per bambini e ragazzi, alle attività di comunità e al coinvolgimento degli anziani».