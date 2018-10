Dal 15 novembre torna l'obbligo di catene o pneumatici da neve in autostrada

Con l'arrivo della stagione invernale si avvicina anche la data in cui diventa obbligatorio adeguare la propria auto ai cambiamenti del meteo e del clima. L'articolo 6 del codice della strada introdotto nel 2010 ha reso obbligatoria per auto e mezzi pesanti la presenza di catene da neve o pneumatici da neve durante il periodo più freddo dell'anno. Nella nostra provincia sono le autostrade (A4 e tangenziale di Mestre) a essere interessate dal provvedimento, che è attivo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019. La prescrizione sarà evidenziata da apposita segnaletica.

Multe

La sanzione applicata agli automobilisti che vengono trovati sprovvisti di catene a bordi o di gomme da neve va da un minimo di 80 a 318 euro. L’agente può anche intimare il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro cinque giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%. La misura precauzionale ha lo scopo di migliorare il livello di sicurezza di chi transita in autostrada soprattutto in caso di forti (e magari improvvise) precipitazioni nevose.