In vista del lancio del primo ep "Episodio 1", gli On The Moon raccontano com'è nata la band. Il live di presentazione dell'album è il 9 novembre al Sonic Box di Mogliano Veneto. Nel primo singolo, "Non esisto", si coglie un pop-rock già maturo, con un ritornello che fa venire in mente gli Scisma: merito in particolare del timbro e della potenza di Cathie Almansi, voce del gruppo.