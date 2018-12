Online il nuovo calendario 2019 di "Missvenicebeach"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Dodici gli scatti che racchiudono la voglia di sfondare nel mondo della moda delle nostre miss, 7 le modelle che hanno posato nella suggestiva location termale di Bibione Terme per realizzare lo storico calendario di Missvenicebeach. Ad ognuna delle ragazze è stato dedicato un mese in particolare, Aurora Cardin veneziana miss Bagghy2018 è stato assegnato il mese di Luglio, alle altre veneziane Alessia Alberti miss Coraya2018 il mese di Giugno Morena Montin miss Qualità Verificata UNicarve2018 quello di Agosto e alla miss Gioielli Leonardo2018 Lisa Boscolo di Chioggia va il mese di Maggio, Aprile è il mese di Giada Casellato miss Masquenada2018, la bella triestina Beatrice La Monaca miss Mima Studios Brand 2018 la vediamo nel mese di ottobre, due invece gli scatti per la vincitrice del concorso la veronese Federica Zanetti nei mesi di Febbraio e Novembre.

Foto di gruppo per i mesi di Gennaio e Dicembre per aprire e chiudere in bellezza l’anno 2019. “Ottima esperienza!” cosi commenta la fotografa ufficiale e vincitrice della sfida e colpi di like di questa edizione Alice Lunardi, prima donna e vincere e a fotografare le miss in gara “è stato un lavoro faticoso ma divertente mi sono messa in gioco e il risultato finale è notevole, bravissime tutte le modelle che hanno posato con disinvoltura e capacità. A vincere è il lavoro di squadra e questo grazie alla coordinatrice Elisa Bagordo”. Le modelle hanno posato con i capi e accessori delle aziende del territorio rigorosamente made in Italy gli outfit di Mima Studios Brand azienda tessile del Rodigino, i bikini firmati Masquenada brand padovano, le borse Bagghy di Venezia ed i lussuosi gioielli di Gioielli Leonardo di Mestre. Un ringraziamento particolare va all’equipe di hair style e make up artist di Lorena i Parrucchieri a Sottomarina di Egidio Carugati, che ha seguito e preparato le miss nel backstage con attenzione particolare a trucco e acconciature. Le riprese e il video dello shooting sono a cura di Mario Bonesi per GidiFerro Blog. Missvenicebeach si prepara alla nuova edizione 2019 con grande entusiamo e le candidate per poter iscriversi dovranno usare il sito www.missvenicebeach.net nello stesso sito si può scaricare la versione digitale del calendario 2019."

