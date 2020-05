Spiagge, specialisti Ulss 3 a fianco degli operatori del turismo: «Così si riparte»

Gli specialisti Ulss 3 a fianco degli operatori balneari per percorrere strade sicure verso la riapertura delle spiagge. Oggi, domenica 10 maggio, l'incontro organizzato dall'Ulss in Villa Verde all'ospedale di Chioggia. «Questa è una fase in cui opportunità e incertezza si rincorrono - ha sottolineato il direttore generale Ulss 3 Giuseppe Dal Ben - anche per chi opera nel settore dell'offerta turistica e balneare. L'azienda sanitaria veneziana ha inteso garantire appoggio al settore e in particolare l'affiancamento del dipartimento di prevenzione». (Nella foto in basso il direttore Dal Ben con gli operatori balneari di Chioggia, in uno dei recenti incontri tra azienda sanitaria e comparto del turismo pre-emergenza Covid-19).

Sicurezza e qualità

Nei giorni scorsi, nel corso di un incontro con tutti gli operatori balneari di Sottomarina, allargato poi in videoconferenza agli albergatori e agli operatori delle spiagge veneziane, l'azienda sanitaria ha ascoltato le esigenze di questo settore fondamentale dell'economia del territorio. «Due gli impegni che abbiamo assunto nei confronti di questo comparto - ha spiegato Dal Ben - : in primo luogo abbiamo voluto mettere a disposizione tutte le competenze sanitarie per accompagnare gli operatori ad attuare modalità operative praticabili, economicamente sostenibili, e graduabili nel tempo con il modificarsi delle condizioni, che tutti speriamo possano continuamente migliorare; in secondo luogo l'Ulss 3 si è impegnata a certificare il rispetto, da parte degli operatori e degli stabilimenti, delle normative che saranno adottate a garanzia della qualità del servizio offerto dalle nostre spiagge».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aspetti tecnici

Azienda sanitaria e operatori balneari hanno affrontato aspetti tecnici che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari si preparano ad affrontare, nel rispetto delle normative attuali e future, dal tema degli accessi a quello del distanziamento, dall'utilizzo dei servizi alla somministrazione di cibi e bevande in spiaggia, dalle aree attrezzate per il gioco ai locali comuni e per il pernottamento. Le norme che devono regolare tutta l'attività - ha concluso il direttore - saranno attuate con efficacia e sicurezza nella collaborazione tra specialisti della prevenzione e igiene pubblica e gestori e operatori dell'ambito turistico-balneare, come è sempre stato».