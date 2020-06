Atvo, estate a pieno regime. Le novità sulle corse estive

Da domenica 21 giugno partono tutti gli orari estivi su tutte le corse Atvo. Per l’Azienda di Trasporti del Veneto Orientale si tratta, dunque, di un altro passo verso il ritorno alla piena normalità. Tra le corse estive, il ripristino di quelle verso le località i montagna ed il collegamento diretto Belluno/Jesolo. Dal 4 luglio, inoltre, riprenderanno tutti i collegamenti express per l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, per i turisti che poi andranno a fare vacanza nelle località balneari. Tutte le info sugli orari e le corse, sul sito atvo.it, oppure sulla app DaAaB, dalla quale è possibile organizzarsi direttamente tutto il viaggio ed acquistare il biglietto.

A Venezia con Quickly

Con il ripristino degli orari estivi, in funzione del turismo, Atvo riattiva anche i servizi ad esso collegati, a cominciare da Quickly Easy Venice Bus&Boat. Si tratta di un innovativo servizio che abbina il mezzo bus a quello della motonave consentendo di raggiungere Venezia nei tempi più veloci e nella massima comodità. Con Quickly basta acquistare un solo biglietto e si sale nella fermata più comoda: un bus apposito condurrà fino al punto di imbarco e da lì con la motonave raggiungere Venezia. Un unico biglietto, tanto risparmio, per la città più bella e romantica del mondo.

DaAaB, l'app che rivoluziona il trasporto pubblico

Si chiama “DaAaB”, è scaricabile gratuitamente, ed è la prima applicazione in Italia in grado di integrare tutti mezzi pubblici regionali. Basta inserire partenza e destinazione e in pochi istanti trova il miglior percorso con i mezzi pubblici. Non solo: l’applicazione DaAaB raggruppa in un’unica piattaforma le aziende del trasporto pubblico locale per l’emissione unificata dei biglietti di viaggio senza la necessità di obbligare le aziende a modificare o cambiare le costosissime infrastrutture di lettura-obliterazione.

Qrcode a ogni fermata

In ogni singola fermata della rete Atvo è presente un qrcode. L’utente dovrà semplicemente scansionare il qrcode con il proprio smartphone. A quel punto il sistema riconoscerà automaticamente la posizione di partenza e l’utente dovrà semplicemente selezionare la fermata di destinazione e acquistare, attraverso il pagamento elettronico, il relativo titolo di viaggio. Il biglietto sarà, dunque, disponibile direttamente nel telefono dell’utente che potrà comodamente attivarlo prima di salire a bordo e, sempre e solo con l’utilizzo del proprio device, esibirlo al conducente e al personale preposto al controllo. Il biglietto permetterà di effettuare la tratta selezionata e scadrà automaticamente.

