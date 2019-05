Lido di Venezia, nuovo orario estivo per le corse automobilistiche Actv: le modifiche

Actv, da sabato 1 giigno 2019 entrerà in vigore l'orario estivo per il servizio automobilistico del Lido di Venezia. Saranno modificati i percorsi delle linee A, C e V, le linee CO e CA saranno riattivate, mentre verrà sospesa la linea B. Di seguito i dettagli.

Linea A F.Rocchetta/AlberoniSpiaggia-S.M.Elisabetta-P.Ravà-Klinger

Da inizio servizio in partenza da Alberoni e fino alle ore 13.13 S.M.E.- Klinger, giunta a p.le S.M.E, continua per Gran Viale S.M.Elisabetta, Lungomare D’Annunzio, P.Ravà, Klinger,(punto orario), quindi per S.Nicolò, Riviera S.Nicolò, S.M.E.

Dalle ore 13.23 S.M.E.-Klinger, giunta a p.le S.M.E continua per Riviera S.Nicolò, S.Nicolò, P.Ravà, Klinger,(punto orario) quindi per Lungomare d’Annunzio, Gran Viale S.M.Elisabetta, p.le S.M.E.

Linea V S.M.Elisabetta-via Parri

Capolinea di partenza inizio Gran Viale S.M.Elisabetta

Linea C S.M.Elisabetta-Incis-Ca’Bianca

Capolinea di partenza in p.le S.M.E.

Linea CO circolare oraria

Capolinea di partenza inizio Gran Viale S.M.Elisabetta.

Linea CA circolare antioraria

Capolinea di partenza in p.le S.M.E.

Linea B S.M.Elisabetta-Malamocco linea sospesa durante il periodo estivo.

Linee 11 e N S.M.Elisabetta-Pellestrina linee non soggette a modifiche.