Ordinanza anti alcol, commercianti a favore ma «stop agli attacchi continui»

Confcommercio interviene in merito all’ordinanza del comune di Jesolo, che fa divieto di consumare alcolici nei luoghi pubblici, nei fine settimana, dopo un incontro con l’assessorato al Commercio. L'associazione si dice d'accordo a predisporre materiale informativo da distribuire agli associati e, tradotto in inglese, francese e tedesco, da affiggere all’ingresso dei locali, a servizio dei turisti. Ma dice: «Stop ai continui, inutili e infondati attacchi al mondo del commercio. L'offerta turistica di Jesolo non può prescindere dal divertimento, dalle feste, dalla musica».

Plateatici e pertinenze

«Gli alcolici si potranno consumare anche all’esterno dei locali, nelle aree di pertinenza dei servizi pubblici stessi - precisa Confcommercio - e in tutte le aree di disponibilità delle attività commerciali. Nel caso di feste in spiaggia, l’area di pertinenza diventa quella delimitata dal piano di sicurezza. Gli associati Confcommercio garantiscono la massima collaborazione con le forze dell'ordine per il rispetto dell'ordinanza - afferma il delegato comunale di Confcommercio, Alberto Teso -. Ricordo che la prima versione dell'ordinanza, quella contro la "Pasquetta Alcolica" era stata proprio da noi sollecitata e fortemente voluta. L'associazione tutela l'attività d'impresa nell'assoluto rispetto delle regole. Non cesseremo mai di sostenere e difendere le attività, che comprendono feste, iniziative e divertimento quali componenti imprescindibili di un'offerta completa, varia e strategica per il territorio».