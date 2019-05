Ospedali di Mirano e Dolo contro il tabacco: possibile sottoporsi a esami gratuiti

Giornata mondiale contro il tabacco: gli ospedali di Mirano e Dolo in prima linea su sensibilizzazione e prevenzione, specie per i più giovani. Per chi lo richiederà sarà possibile sottoporsi a esami gratuiti quali la misurazione di alcuni parametri sanitari (pressione, saturimetria, bpco ed esami spirometrici).

Numeri

Nel distretto di Mirano Dolo della Ulss3, secondo gli ultimi dati forniti dal sistema di sorveglianza Passi, l’abitudine al fumo è più alta nelle persone di età compresa tra 25 e 34 anni. La percentuale dei fumatori è del 21,8% e riguarda più gli uomini che le donne (26,9% contro il 16,6%). Tra le persone che non hanno mai fumato prevalgono le donne (66,5% contro il 43,2%).

Iniziative

Giovedì 30 maggio, dalle 9 alle 12, nel salottino del primo piano del monoblocco nuovo dell’ospedale di Dolo, i sanitari dell’ambulatorio trattamento del tabagismo del dipartimento dipendenze, insieme al personale del dipartimento di prevenzione e del reparto di Pneumologia, saranno a disposizione per un’attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione che prevede la distribuzione di materiale informativo sul rischio correlato al fumo.

Premi alle scuole

Venerdì 31 maggio, alle 10.30, a palazzo Ferro Fini di Venezia (sede del Consiglio Regionale del Veneto) ci sarà la premiazione delle classi vincitrici del concorso regionale Smoke Free Class. Il primo premio quest'anno sarà assegnato a una classe del liceo Majorana-Corner di Mirano, il secondo premio a una classe della scuola secondaria di primo grado “Loredan” di Pellestrina, il terzo premio “simpatizzante” a uno studente della scuola secondaria di primo grado “Francesco Petrarca” di Borbiago di Mira.

Confronto diretto

Sempre dalle 8.30 alle 11.30, nella struttura sanitaria di Noale, è stato organizzato un incontro con gli studenti delle scuole medie di Noale dal titolo “Fumi?...Perché no!? Un evento organizzato dalla Medicina dello Sport-Cardiologia riabilitativa di Noale, il dipartimento prevenzione, assieme all’associazione Cuore Amico Mirano, da sempre impegnata nel promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare e i relativi corretti stili di vita. Un’occasione in cui i giovani potranno confrontarsi direttamente e attivamente con dei professionisti che si occupano di prevenzione e trattamento del tabagismo. «Un momento importante per i nostri ragazzi – ha detto il dg della Ulss3 Giuseppe Dal Ben – sia perché potranno ricevere delle informazioni corrette riguardo il fumo di sigaretta, e conoscere i rischi oggettivi ad esso correlati, ma anche perché è un modo per stimolarli a diventare responsabili delle scelte riguardo la propria salute».

Dati

Il fumo fra i giovanissimi è un problema ancora attuale: i dati nazionali del sistema di Hbsc 2014 (un sistema di sorveglianza basato su questionari per valutare gli stili di vita fra i ragazzi), dimostrano che fra i quindicenni il 42% dei ragazzi e il 50% delle ragazze hanno fumato almeno una volta della vita, e sempre nella medesima fascia di età si rilevano il 13% di fumatori abituali in entrambi i sessi.