Venezia si tinge di rosa: ottobre mese della prevenzione del cancro al seno | VIDEO

Lunedì 30 settembre, a partire dalle 14, con la cerimonia di inaugurazione del "Vaporetto Rosa" in piazzale Roma, prenderanno il via le iniziative dell'Ottobre Rosa 2019, il mese della prevenzione del tumore al seno, promosso dalla presidenza del consiglio comunale di Venezia, in collaborazione con la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, ed enti, gruppi e associazioni del territorio che si occupano di prevenzione, cura, informazione e sport.

La campagna di prevenzione e sensibilizzazione è stata presentata con una conferenza stampa che si è svolta mercoledì in municipio di Mestre. «In questi anni abbiamo fatto davvero molta strada insieme - ha esordito la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano - nella diffusione della cultura della prevenzione e nella battaglia al tumore al seno. Una battaglia che combattiamo a fianco di tutte le donne e le loro famiglie. Nel tempo l’Ottobre Rosa è cresciuto e si è arricchito di tante iniziative informative e di prevenzione: quest’anno infatti ne contiamo una cinquantina, distribuite in tutto il territorio comunale e oltre. La cerimonia di apertura sarà lunedì prossimo con l’inaugurazione del Vaporetto Rosa che percorrerà il Canal Grande con al suo interno un ambulatorio mobile per consulenze ad ampio spettro».