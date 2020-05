Da sabato l'outlet di Noventa estende gli orari di apertura

La nuova normalità, se così si può chiamare, è cominciata dieci giorni fa, lunedì 18 maggio. Dopo un necessario periodo di transizione, il Noventa di Piave Designer Outlet da sabato 30 torna al consueto orario di apertura, dalle 10 alle 20. Il fous continuerà ad essere necessariamente sulla sicurezza, e proprio in virtù delle misure implementate e al personale dei negozi l'outlet potrà accogliere tutti i visitatori nelle migliori condizioni di igiene possibile. Il centro resterà aperto anche martedì 2 giugno, festa della Repubblica, sempre con il consueto orario esteso.

L'indagine sui primi giorni di riapertura

Nel frattempo, a partire dalla riapertura, i visitatori hanno cominciato ad aumentare giorno per giorno, tutti provenienti dal Veneto, in attesa che venga consentita la circolazione anche dalle regioni vicine, in primis il Friuli Venezia Giulia. Nei primi giorni di riapertura, gli esiti di una veloce indagine sui prodotti preferiti tra i negozi ha dimostrato che i visitatori hanno grande interesse per il mondo casa, accessori per la cucina, piccoli elettrodomestici, ma anche biancheria, a conferma di una rinnovata abitudine al piacere della vita tra le mura domestiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nel centro si respira un'atmosfera di grande positività. - ha commentato Daniela Bricola, general manager dell'outlet di Noventa di Piave - In attesa di accogliere nuovamente i turisti provenienti dalle altre regioni e dall'estero, abbiamo ricevuto segnali molto incoraggianti dai clienti veneti che, sin dai primissimi giorni di riapertura, sono tornati a passeggiare tra le vie dell'outlet. Anche nel corso del weekend abbiamo avuto una buonissima affluenza, con il massimo rispetto delle nuove norme di sicurezza e in un contesto sicuro. Lavoriamo ogni giorno affinché l'esperienza di shopping nel nostro centro sia serena e consenta alle persone di trascorrere qualche ora piacevole e in totale sicurezza».