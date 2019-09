Al Valecenter di Marcon apre un nuovo negozio marchio Ovs

Un nuovo look per il brand Ovs, che apre al centro commerciale Valecenter di Marcon uno store dal format innovativo: materiali naturali, come il legno per i pavimenti e il cocco per i tappeti, e un occhio di riguardo per l'ambiente e la sostenibilità. L'inserimento del negozio all'interno del Valecenter si deve alla società Multi Italy, che si occupa della gestione del centro commerciale e del suo restyling. Finora sono state realizzate tre medie superfici a seguito dell'acquisizione di 7mila metri quadri dell’ipermercato Carrefour: Ovs è la prima ad aprire.

«L’apertura del nuovo negozio rappresenta un importante tassello per la galleria commerciale - ha detto Luca Maganuco, amministratore di Multi Italy - Il nuovo store è dotato di tecnologie innovative, tra cui MySize, il servizio che permette al cliente di individuare autonomamente la presenza in negozio del capo scelto nella propria taglia e, nel caso mancasse, richiederne la consegna gratuita a domicilio o il ritiro in negozio».