Oltre seicento "Margherini DOC" aiutano il commercio con informazioni e promozioni

Lo storico Gruppo Margherini DOC ha avviato un'inedita iniziativa per aiutare i negozi di tutta Marghera Catene, Villabona, Malcontenta con le zone di Ca' Brentelle, Ca' Sabbioni, Marghera Nord CITA, Marghera Sud Ca' Emiliani Rinascita e Porto Marghera.

L'iniziativa

«Per i negozi che riaprono nella Fase 2 – spiegano i promotori - abbiamo pensato di offrire uno spazio di informazione gratuito su Facebook Margherini DOC rivolto a oltre 6.100 membri». Per partecipare occorre lasciare un commento sotto al banner scrivendo nome del negozio e la data di riapertura, gli orari e l'indirizzo, il telefono. Anche il link del sito internet o pagina Facebook con i contatti. Nei commenti non sono ammessi banner pubblicitari tipo menù, listini prezzi oppure elenchi di prodotti perché è stato ideata una seconda formula che prevede promozioni esclusive. I titolari di negozi che desiderano fare pubblicità possono proporre un banner con promozioni speciali in esclusiva. Nel testo della promozione o nel banner va indicato lo sconto o anche l'omaggio e la data di scadenza. Nel gruppo Margherini DOC sono accettate promozioni di attività commerciali con sede in tutta Marghera a condizione che la promozione sia riservata in esclusiva ai membri del gruppo Margherini DOC. Per ottenere il vantaggio della promozione la persona del gruppo Margherini DOC dovrà mostrare il banner con lo smartphone all'atto dell'acquisto. L'iniziativa Margherini DOC, ispirata da numerose esperienze maturate in 11 anni di collaborazione, è proposta dal team degli amministratori del gruppo formato da Massimo Montefusco, Gabriella Traini, Vittorio Baroni, Luca Giugie, Massimo Acquasalsa Menin, Michele Eto Borsetto e Fabio Berti.