Venezia, palazzi comunali illuminati di arancione contro la violenza sulle donne

"Orange the World: #HearMeToo". Da questa notte a quella di lunedì 10 dicembre le facciate di Ca' Farsetti e Ca' Loredan a Venezia, e del Municipio e della Torre civica a Mestre, saranno illuminate di arancione.

Contro la violenza sulle donne

Un'iniziativa lanciata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (che si celebra in tutto il mondo domenica prossima, 25 novembre), a cui aderisce anche il Comune di Venezia, con i palazzi istituzionali, in laguna così come in terraferma.