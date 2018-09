Venezia, la società Lfpi acquista Palazzo Grimani Giustinian Marcello

La società immobiliare patrocinata da Banque Lazard, ha finalizzato l’acquisto da un privato di Palazzo Grimani Giustinian Marcello attraverso il fondo Fle Italia Fund 1, gestito in Passporting da Fle S.A.

Un edificio storico del ’500 realizzato sui resti di un palazzo del XII secolo con accesso diretto sul Canal Grande. L’immobile, ad uso misto residenziale e uffici, ha una superficie complessiva di oltre 3 mila metri quadrati e sarà valorizzato attraverso un’attenta ristrutturazione conservativa volta alla tutela degli affreschi e dei beni architettonici e una successiva locazione.

«L’elevata qualità immobiliare e il pregio artistico e architettonico del Palazzo - dichiara Stefano Keller, Managing Director e Partner di Lfpi in Italia - hanno reso l’investimento particolarmente interessante, non solamente in una logica reddituale, quanto piuttosto in un’ottica di valorizzazione e implementazione artistica del patrimonio immobiliare detenuto in Italia». L’operazione è stata portata a termine con fondi interamente privati e ha visto la partecipazione di Venice Sotherby’s Realty in qualità di intermediario.