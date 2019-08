In cantiere le palestre di Dolo e Mestre: avviato il bando per l'aggiudicazione del progetto

Pubblicato il bando per la costruzione di due nuove palestre "gemelle" a Mestre e Dolo. Le due nuove strutture sportive, del costo vivo di due milioni di euro, andranno a costare in più 445mila euro per Mestre e 285mila per Dolo per gli interventi di adeguamento urbanistico di aree esterne. Il totale dell'investimento sarà di 4 milioni e 730mila euro.

La struttura

La struttura sportiva sarà di 1376 metri quadrati, 576 per il blocco spogliatoi: ospiterà una società di calcetto e di basket fino alla serie C gold con possibilità di estendere la capienza della tribuna al pubblico della serie B Silver. Lo stesso vale per la palestra di Dolo.

Il bando

Alla scadenza della presentazione delle offerte per partecipare al bando, la Città metropolitana conta di aggiudicare i lavori entro la fine di ottobre per poi veder partire i cantieri entro la fine del 2019. I lavori, per quanto riguarda la struttura di Mestre, verranno ultimati entro il mese di luglio 2020, quelli per la palestra di Dolo sono previsti per settembre. Entrambe, dunque, dovrebbero essere ultimate per l'anno scolastico 2020-2021.