Palio delle Repubbliche Marinare e Festa della Sensa: weekend di emozioni a Venezia

«Ci siamo, da questa sera scatta un weekend di tre giornate spettacolari e speriamo anche gloriose per Venezia». Con queste parole il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, chiama a raccolta i veneziani in vista del 64. Palio delle Antiche Repubbliche marinare , che si disputerà domani, e della Festa della Sensa, prevista per domenica.

Diretta Rai

Sabato è prevista la cerimonia alle 10 nella Sala dello scrutinio di Palazzo Ducale per il gemellaggio Anpals e, a seguire, l'ufficializzazione del Gemellaggio adriatico tra le città delle Repubbliche Marinare e la consegna del premio Osella d'oro della Sensa 2019. Dopo tanti eventi preparatori, poi, alle 19, con diretta su Raidue dalle 18.50, appuntamento finalmente con lo "start" per i quattro galeoni di Venezia, Pisa, Amalfi, Genova che si sfideranno sui duemila metri che separano i Giardini di Sant'Elena e il campo della Madonna della Salute, dove sarà posizionato l'arrivo. A seguire premiazioni e festeggiamenti. L'ingresso via acqua al campo della Salute sarà consentito fino alle 18.30.

Sposalizio del Mare

Domenica, infine, la tradizionale Festa della Sensa , con partenza da San Marco del corteo acqueo verso San Nicolò del Lido pochi minuti dopo le 10. Alle 11.15 è prevista la cerimonia ufficiale dello Sposalizio del Mare davanti alla chiesa di San Nicolò, dove poi sarà celebrata una messa alle ore 12. Il programma prevede la disputa di ben tre regate: dapprima quella dei giovanissimi (che aprirà di fatto, alle ore 9.45, la manifestazione e precederà il corteo delle imbarcazioni), e poi le altre due, quella delle donne e quella degli uomini, intervallate dallo "sposalizio".

«Sabato tifiamo tutti Venezia»

«Sabato tutti a tifare Venezia. Diamo vita a un'arena, a un'esplosione di tifo incredibile - ha dichiarato Giusto - perché magari gli ultimi metri potranno rivelarsi determinanti. Domenica, invece, andremo a stipulare il nostro patto d'intesa e di difesa con il nostro mare e la nostra laguna attraverso lo sposalizio. Speriamo siate tantissimi, forza Venezia!».