La Pam devolve il 5% della vendita dei propri prodotti a Venezia

Pam Panorama attiva una raccolta fondi a favore di Venezia e sceglie di devolvere il 5% del valore dei propri prodotti acquistati come aiuto economico alla città lagunare colpita dalla straordinaria acqua alta negli scorsi giorni. L'iniziativa, dal nome “Un unico cuore per la città di Venezia” è valida fino al 31 dicembre 2019 ed è attiva in ogni punto vendita Pam, Panorama, Pam local, Pam City e Meta che aderisce all'iniziativa.

«Ci sentiamo molto coinvolti per la calamità naturale che ha colpito Venezia – afferma Luca Migliolaro direttore commerciale prossimità – Abbiamo deciso di fare rete solidale insieme ai nostri fornitori di prodotti a marchio e ai nostri clienti; abbiamo subito attivato questa iniziativa per poter far sentire il nostro appoggio con un aiuto concreto al capoluogo veneto ed ai suoi cittadini e ci siamo prefissati l’ambizioso obiettivo di arrivare a destinare cinquecentomila euro nei progetti per la città che in questo momento si trova a fare la conta degli ingenti danni che l’acqua alta ha provocato».