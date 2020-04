Le strisce blu restano gratis fino al 3 maggio compreso

L'ordinanza sulla sospensione del pagamento delle tariffe di sosta per gli stalli con strisce blu nelle zone di Mestre, Marghera e Lido è prorogata fino al 3 maggio compreso. La tariffazione resta invece invariata per i parcheggi a pagamento a Piazzale Roma, per consentire la mobilità per urgenze da e per Venezia. È sospesa anche l’attività di controllo da parte degli ausiliari alla sosta. Restano, inoltre, gratuiti anche i 200 posti auto messi a disposizione da VTP, in accordo con il comune e l'autorità portuale, nel parcheggio numero 5 a ridosso della stazione marittima vicino alla fermata del people mover.

Ad alcune istituzioni del territorio, tra cui il personale medico sanitario (su segnalazione dell'Ulss), i vigili del fuoco e i farmacisti, sono stati messi a disposizione anche 200 posti gratuiti nel garage comunale.

«Una decisione che si è resa necessaria vista la situazione di incertezza e il perdurare dello stato d'emergenza. - commenta l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso - Abbiamo deciso di prorogare i termini di gratuità per garantire la mobilità dei lavoratori impegnati nei servizi essenziali ancora aperti».