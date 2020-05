Parcheggio per moto a piazzale Roma, inaugurati 135 stazi gratuiti

È stato inaugurato questa mattina, lunedì 18 maggio, il parcheggio per motocicli e biciclette situato tra la rampa del Tronchetto e la rampa Sant’Andrea. Presenti il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino. A seguito della ristrutturazione e della messa in sicurezza della superficie, l’Autorità di Sistema Portuale ha formalizzato l’atto di concessione a beneficio del Comune di Venezia per i prossimi dieci anni dell'area che contiene 135 stazi. «Un investimento per consentire una migliore mobilità di accesso in Laguna e confermando la volontà dell’Amministrazione di garantire la gratuità della sosta anche per il periodo post emergenza coronavirus - ha detto il sindaco -. Diciamo a tutti coloro che decidono di venire in città antica in moto o in bici che c’è uno spazio dove poter lasciare questi mezzi».

Le bici

Per le bici è in corso di definizione anche un’altra soluzione di sosta, all’interno del garage comunale: «ho dato l’incarico, ed è già stato fatto l’ordinativo, per l’acquisto di alcuni box dove poter custodire in sicurezza le biciclette - ha aggiunto il sindaco - L’emergenza Covid-19 ha solo momentaneamente sospeso il progetto, tra qualche tempo sarà aperto anche questo spazio».

Progetto più ampio

«In piena emergenza sanitaria – ha detto Musolino - abbiamo portato a termine un importante intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza del manufatto che da oggi, giornata di riavvio delle attività commerciali, ricettive e di servizi alla persona, consentirà una migliore mobilità di accesso alla città. L’Autorità di Sistema Portuale ha voluto destinare l’opera, inaugurata oggi, alla collettività, un piccolo grande segnale per costruire un rapporto positivo tra Porto e Città. Quest’opera rappresenta solo il primo tassello di un più ampio progetto di ridisegno e ammodernamento dell’intera area che stiamo approntando con l’obiettivo di incentivare un uso migliore e più sostenibile delle aree».