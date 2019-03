Parchi e aree verdi del passante di Mestre attrezzati per la primavera

Aree verdi e parchi sul passante di Mestre attrezzati e sistemati per la primavera. Nei giorni scorsi la concessionaria autostradale Cav ha infatti provveduto a riqualificare le aree di competenza a Vetrego e via Porara (Mirano), via XXV Aprile, via Castellana e via Motte (Martellago), via Roette (Casale sul Sile).

I lavori

In ogni parco è stata effettuata la manutenzione delle strutture in legno e la messa in sicurezza dei giochi per bambini, con la sostituzione degli elementi ammalorati come, per esempio, le altalene, l’asse portante e i giochi a molla al parco di Mirano o di altri due giochi a molla in quella di via Castellana. Inoltre sono state sistemate tutte le parti in legno, come panche, lettini, percorsi vita, con la levigatura e la verniciatura con impegnante ad acqua di tutti gli elementi. Per l’intervento sono stati investiti circa 20 mila euro.

Più boschi

Nei mesi scorsi Cav ha provveduto anche ad alcune opere di rimboschimento delle aree verdi fruibili, come per esempio a Mirano, dove sono state implementate le essenze arboree messe a dimora in corrispondenza delle colline che separano il parco giochi dall’autostrada. «Questi interventi – spiega la presidente Luisa Serato – si inseriscono tra gli obiettivi della società nei confronti del territorio: investire e rendere fruibili le aree verdi di mitigazione che abbiamo creato».