Partita questa mattina la raccolta porta a porta alla Giudecca

Dopo l'annuncio delle scorse settimanae, giovedì mattina è partita alla Giudecca la raccolta dei rifiuti porta a porta. Dopo Dorsoduro, San Polo, Santa Croce, San Marco, Cannaregio e Castello, quindi, il nuovo sistema è arrivato anche in quest'area della città storica con l’esclusione di Sacca Fisola e dell’area Junghans, dove resteranno i cassonetti. Per avere il polso della situazione e verificare direttamente come andassero le prime ore di avvio della nuova modalità di conferimento, l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin, insieme ai consiglieri Lorenza Lavini, Francesca Rogliani, Maurizio Crovato e Ciro Cotena, ha effettuato un sopralluogo accompagnato dal responsabile per i servizi ambientali di Veritas Federico Adolfo.

Il sopralluogo

Partendo da Fondamenta Sant'Eufemia, assessore e consiglieri hanno attraversato Campiello del Forno, Sotoportego Calle Nicoli, Calle dei Spini, fino ad arrivare in Fondamenta San Giacomo, della Croce e alle Zitelle per seguire il lavoro degli operatori e recepire le impressioni dei cittadini. «Sappiamo bene che queste prime giornate saranno di assestamento per tutti - ha commentato De Martin - Cambieranno le abitudini, cambierà il percorso per andare al lavoro, ci saranno organizzazioni anche di tipo condominiali. Dalle prime battute che abbiamo avuto modo di ascoltare questa mattina, le domande dei cittadini sono di tipo organizzativo: vogliono sapere se possono lasciare la spazzatura anche ai vicini di casa o alle persone anziane. Sono questioni normali che gli altri veneziani che vivono nei sestieri in cui questo modello è stato messo in atto hanno già affrontato. Sono sicuro che con il tempo tutta questa parte di città beneficerà della raccolta differenziata e la fatica sarà ripagata».

Modello consolidato

Il modello di raccolta sarà lo stesso avviato negli altri sestieri: i cittadini potranno aspettare direttamente che il netturbino suoni il campanello di casa tra le 8.30 e le 12 circa e ritiri i sacchetti con il rifiuto residuo e la differenziata del giorno, oppure potranno conferirli nei punti di raccolta da lunedì a sabato, dalle 6.30 alle 8.30, secondo il seguente calendario predefinito: lunedì, mercoledì, venerdì cartone e Tetrapak; martedì, giovedì e sabato vetro, plastica, lattine e metalli; dal lunedì al sabato rifiuto residuo. Le barche di Veritas dove i cittadini della Giudecca (tranne Sacca fisola e l’area junghans, dove restano i cassonetti) potranno personalmente portare i rifiuti, stazioneranno, tra le 6.30 e le 8.30, in Fondamenta Convertite (vicino ponte Lagoscuro), Fondamenta Santa Eufemia (vicino ponte Piccolo), Fondamenta San Giacomo (vicino Campo San Giacomo), Fondamenta della Croce (sottoportico del Centro Civico) e alle Zitelle (Calle Michelangelo).