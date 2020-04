Passeggiate con i bambini, visite agli anziani, spesa: un elenco di faq utili

Dalle passeggiate insieme ai bambini all'assistenza agli anziani, dalla corsa all'aperto agli alberghi. Sono molti i dubbi sollevati in questi giorni dai cittadini sulle limitazioni imposte dal governo e dalle Regioni per limitare i contagi da Covid-19. Ecco un elenco di domande utili (faq), che è stato pubblicato anche sul sito web del Comune di Venezia.



1) Il genitore con bambino può passeggiare in prossimità della residenza? Sì, entro i 200 metri dall'abitazione e con documento di identità al seguito.

2) Il genitore con bambino può uscire per andare al parco/area giochi vicino alla propria residenza? No. Può uscire per passeggiare, ma non andare al parco e nemmeno in aree giochi.

3) È possibile accompagnare una persona anziana o invalida in farmacia/ambulatorio medico anche se ubicati non in prossimità della residenza? Sì senza effettuare tappe intermedie e con percorso diretto e con autocertificazione.

4) Il genitore con bambino può fare jogging seguito dal bambino in bicicletta in prossimità della residenza? No, non è possibile.

6) È possibile uscire per fare acquisti in tutte le attività commerciali all'interno del proprio comune? No, è necessario fare gli acquisti negli esercizi commerciali adeguatamente forniti prossimi alla residenza.

7) Le strutture alberghiere devono rimanere chiuse? No, rientrano tra le attività che rimangono aperte ma, in caso di assenza di prenotazioni, il titolare può chiudere mantenendo in servizio il solo personale necessario per la gestione degli impianti tecnologici e di sorveglianza della struttura.

8) È possibile andare ad acquistare materiale presso rivendite di piante e sementi? Sì, il materiale deve essere utilizzato all'interno o in prossimità della propria residenza.

9) Posso recarmi dai genitori anziani/familiare disabile per assistenza/o portare la spesa anche fuori dal Comune o Provincia? Sì, con autocertifcazione.

10) È possibile camminare in prossimità della propria abitazione? Sì con documento d'identità al seguito.