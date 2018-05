Tra passione e forma: prove di dialogo tra maestri del '900 e artisti contemporanei

"L'esposizione allestita al piano terra del centro d'Arte, in quello che è diventato il piccolo museo della Scoletta di San Zaccaria, mette in luce i differenti approcci stilistici dei maestri del ‘900 veneziano, ponendoli in dialogo con gli artisti contemporanei, esposti in mostra collettiva al primo piano, eredi in parte di tale tradizione. La mostra é occasione per far conoscere e riscoprire capolavori da tempo non esposti al pubblico. Un evento di forte richiamo non solo per la città, ma anche per turisti e appassionati dell'arte. Un percorso di riscoperta che il Centro d'Arte San Vidal sta sviluppando con successo, tanto da decidere di continuare su questa linea i cicli espositivi futuri, con un progetto a lungo termine".