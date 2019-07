Letti in Pediatria al Civile: «Non bastano». Ulss3: «Copertura garantita»

Pediatria dell'ospedale Civile di Venezia nel mirino dei sindacati Fp Cgil e Uil Fpl che puntano il dito contro «carenza di posti letto e di organico nel reparto, nonostante la stagione estiva. I ricoveri continuano e sono sempre in esubero rispetto ai posti letto», affermano le sigle. «La direzione, in caso di necessità, è pronta ad adeguare la disponibilità di accoglienza e gli organici», assicura Ulss3.

«Personale all'osso»

«La direzione, nel periodo estivo e fino al 30 settembre, ha ridotto da 9 a 6 i posti letto e, di conseguenza, anche il personale di assistenza è stato rapportato al nuovo “standard”, impegnandosi ad aggiungere unità di personale in caso di necessità - dicono Cristina Bastianello della Fp Cgil e Francesco Menegazzi della Uil Fpl -. Il fatto è che la Ulss3 disattende i suoi impegni e siamo molto preoccupati da questo atteggiamento. Questo reparto, oltre a occuparsi di posti letto, gestisce anche il nido e il nido medicalizzato, i pazienti ricoverati dal Pronto Soccorso e quelli in Day Hospital. Tutti servizi garantiti per i piccoli pazienti dal personale del reparto che, in questo periodo è ridotto all'osso. Chiediamo il rispetto degli accordi e che nel reparto di Pediatria del Civile di Venezia sia assicurata l'assistenza adeguata. Nonostante i nostri solleciti la direzione è inerte».

«Copertura garantita»

«La Pediatria di Venezia lavora nel periodo estivo in coerenza con le necessità assistenziali - commenta Ulss3 - È a partire da queste reali necessità, verificate dalla direzione dell'ospedale, e condivise con le parti sindacali che, come ogni anno, è stata dimensionata la disponibilità di posti letto in questo periodo, e in coerenza con il numero di posti letto è garantito l'organico del reparto. Come sempre, a fronte di eventuali necessità, si adeguano disponibilità di accoglienza e organici. Valutazioni, queste, che restano di competenza della direzione medica, che garantisce la piena efficienza dei reparti e del servizio, e respinge al mittente come ingiustificato e gratuito ogni dubbio in proposito».