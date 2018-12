Natale in Pediatria: i giocatori del Rugby San Donà "babbi" per i piccoli pazienti

Il Natale si è colorato di bianco e celeste nel reparto di Pediatria dell'ospedale Civile di San Donà di Piave. Una delegazione della prima e seconda squadra del Rugby San Donà, insieme al presidente Alberto Marusso, alla vicepresidente Orietta Cibin e all’allenatore Giancarlo Pivetta, ha fatto infatti visita ai bambini ricoverati, rimasti sorpresi ed entusiasti di ricevere dalle mani dei giocatori sandonatesi tanti regali.

Gesto di solidarietà

Un piccolo gesto che porta con sé un grande messaggio di solidarietà, in un giorno così importante come il Natale: «Il Rugby San Donà - spiega la società - rinnova con piacere tutti gli anni l'iniziativa con il reparto di Pediatria, a testimonianza di quei valori di altruismo e condivisione in cui tutto il club e i suoi tifosi credono».