La Collezione Peggy Guggenheim aumenta i giorni di apertura a luglio

La Collezione Peggy Guggenheim fa un passo verso la normalità e aumenta i giorni di apertura al pubblico settimanali. A partire dal 3 luglio, infatti, il museo di palazzo Venier dei Leoni darà la possibilità di fruire delle proprie opere d'arte dal venerdì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00. È visitabile la collezione permanente, mentre la mostra Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim rimane momentaneamente chiusa al pubblico. Resta aperto, invece, il Museum Shop esterno e il Museum Café che segue gli stessi orari della Collezione.

Modalità di accesso al museo

L'accesso continuerà a essere contingentato e per fasce orarie nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19. A chi prenota online viene chiesto di presentarsi puntualmente all’orario prestabilito per non creare assembramenti in biglietteria. In caso di esaurimento dei biglietti online, è possibile acquistarli al museo prenotandoli al numero +39 041 2405440 il lunedì e dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 15.00 o scrivendo a prenotazioni@guggenheim-venice.it. Sarà assegnato il primo orario possibile in base alla disponibilità rispetto alla massima capienza stabilita dalle nuove regole di sicurezza.



I soci e i visitatori che hanno diritto all’ingresso gratuito potranno prenotare con una mail a prenotazioni@guggenheim-venice.it o chiamando il numero +39.041.2405440 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15), indicando il giorno e l’ora di arrivo, e saranno poi ricontattati per conferma.