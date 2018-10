Actv sotto esame: insufficienze (non gravi) su pulizia e biglietterie automatiche

Il servizio in generale migliora, alcune criticità restano. Actv, sotto esame da parte del Comune di Venezia (come ogni anno), accumula delle penalità economiche in base ad alcuni indicatori di qualità che non sono stati soddisfatti. Lo prevede il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale (navigazione, automobilistico e tram), che, a fronte dell'erogazione di contributi da parte di Ca' Farsetti, impone all'azienda di rispettare certi standard. A questo tema, per la precisione, è dedicato il 2% del contributo, per un valore di circa 1,4 milioni di euro: Actv fa sapere che, su 116 indicatori analizzati, solo 24 sono risultati negativi (in certi casi il punteggio minimo è stato solo sfiorato), portando a una penale di circa 270mila euro.

Investimenti in programma

Come previsto dal contratto, questa cifra dovrà deve essere utilizzata per progetti di miglioramento in accordo tra Comune e azienda: uno degli investimenti previsti riguarda lo sviluppo di fermate "bus facile", ovvero quelle con le banchine allo stesso livello dell'ingresso dei mezzi per facilitare gli spostamenti di sedie a rotelle e carrozzine. Su altri problemi riscontrati, come i malfunzionamenti delle emettitrici automatiche di biglietti, l'azienda è già all'opera per i necessari interventi di sostituzione (altre ancora, in futuro, dovrebbero essere installate in punti della città in cui al momento non esistono). Per il resto gli ispettori del Comune hanno verificato un'insufficienza nel tasso di puntualità (comunque in miglioramento rispetto all'anno scorso), nel funzionamento dei gps, nella pulizia a bordo dei vaporetti e alle pensiline: anche qui, l'azienda fa notare che il numero di interventi di pulizia è stato di poco inferiore a quello previsto.