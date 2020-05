Un pene in cemento compare a San Marco

Un pene in cemento è comparso nella giornata di ieri in piazza San Marco. A riportarne la foto è stata la pagina facebook Venezia NON è Disneyland . Non si hanno ancora notizie su chi sarebbe stato l'autore del gesto, fatto sta che gli agenti della polizia locale, visto il peso specifico dell'installazione, non sarebbero riusciti a rimuoverlo in autonomia.

