Due veneti Cgil nei sindacati dei pensionati Ue: «Denunceremo la povertà degli anziani»

Due veneti negli organismi dirigenti della Ferpa, la federazione dei sindacati dei pensionati europei. Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto e Danilo Toccane, responsabile del dipartimento politiche Internazionali: sono stati eletti durante l'ottavo congresso svoltosi il 16 e il 17 ottobre a Bruxelles.

Le rivendicazioni di 10 milioni di iscritti

Di Gregorio entra come componente effettiva nel comitato donne della federazione mentre Toccane è stato eletto presidente della Commissione finanziaria. Entrambi erano stati designati dallo Spi Cgil nazionale. «La Ferpa - spiega lo stesso Danilo Toccane – unisce 25 federazioni e può contare su 10 milioni di iscritti. Il congresso ha evidenziato come anche in quasi tutti i Paesi europei sia presente la questione del reddito da pensione. Troppi pensionati e troppi anziani vivono al limite della sussistenza, e i tagli alle politiche del welfare perpetrate in Unione Europea rappresentano un grande problema per tutti gli Stati membri. Proprio per chiedere maggiori investimenti sul fronte del welfare e per denunciare la povertà diffusa fra gli anziani, a primavera la Ferpa organizzerà una grande mobilitazione a livello europeo».

Non autosufficienza

È l'altra questione emersa durante il congresso e rappresenta un nervo scoperto non solo in Italia ma anche nel resto della Ue. «Bisogna aprire una vertenza a livello europeo sul questo delicatissimo tema – conclude Toccane – la questione della non autosufficienza non è più rinviabile».