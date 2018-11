People Mover fermo per una settimana

AVM informa che a partire da oggi, 6 novembre 2018, e per una settimana circa, comunque fino a termine dell’intervento di manutenzione straordinaria, il servizio People Mover resterà chiuso per consentire le azioni necessarie al suo corretto funzionamento in coordinamento con il fornitore tecnico.

Servizio sostitutivo

In occasione del fermo impianto verrà attivato il servizio sostitutivo automobilistico AVM/Actv con partenza da P.le Roma (corsia A8) e fermate in Stazione Marittima e Tronchetto (fermata 1394, in strada adiacente al mercato ortofrutticolo direzione P.le Roma). Il fermo impianto è stato deciso per minimizzare l’impatto sulla clientela in un periodo di bassa stagione e garantire così un miglior funzionamento del servizio nei prossimi mesi.