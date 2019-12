Marghera si illumina con un percorso a led colorati | VIDEO

Questo pomeriggio, giovedì 19 dicembre, il sindaco Luigi Brugnaro, alla presenza anche dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, ha inaugurato in piazza Sant'Antonio a Marghera la nuova illuminazione a led che contraddistinguerà via Ulloa, piazzale Giovannacci, via Rizzardi per poi concludersi in piazza Sant'Antonio e piazza Mercato, in pieno centro della città Giardino. Centinaia di luci led, per 3,3 chilometri di lunghezza, che illumineranno anche gli alberi a lato strada. «Al termine di questa operazione collegheremo il centro di Marghera con quello di Mestre - ha detto Brugnaro - potenzieremo l'illuminazione per i pedoni anche in chiave sicurezza».

Vogliamo collegare con un boulevard colorato #Mestre a #Marghera, in modo che le persone possano passeggiare tranquillamente.

L'illuminazione può essere strumento di sicurezza: questo impianto prevede in totale 402 luci a led rgb.