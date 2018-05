"Siete i colori di una grande opera d'arte": a San Marco la danza armoniosa di mille bimbi

A Venezia WE the KIDS, l'edizione 2018 del progetto Kids Creative Labs, ideato da Ovs e Collezione Peggy Guggenheim. Gli studenti delle primarie si sono esibiti in una grande performance collettiva diretta da Marinella Senatore