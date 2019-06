"Ocio al caldo" 2019: attivo fino al 15 settembre il piano contro le ondate di calore

E' operativo dall'inizio del mese di giugno, e fino al prossimo 15 settembre, il “Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore 2019”, realizzato anche quest'anno dal Comune di Venezia - Settore Protezione civile e Settore Servizi alla persona e alle famiglie - in collaborazione con l'Ulss 3 Serenissima, con l'obiettivo di promuovere per l'estate alcune azioni rivolte in particolare agli anziani e alle altre categorie di persone a rischio che più possono risentire negativamente degli effetti del caldo.

Piano con info utili

Un piano accurato per informare in modo puntuale gli anziani, essere loro vicini con proposte e consigli, grazie anche all'attivazione di un call center dedicato raggiungibile al numero 0415351904 (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30), che fornisce indicazioni utili per evitare i rischi derivanti dalle ondate di calore, informazioni sui servizi sociali e sanitari presenti sul territorio e al quale si possono segnalare casi di cittadini che si trovano in condizioni problematiche. Per affrontare le ondate di calore – classificate con i colori verde, arancio e rosso a seconda del livello di rischio, da nullo ad elevato – è in distribuzione in città anche un opuscolo con l’elenco dei luoghi climatizzati del centro storico, isole e terraferma, compresi musei e biblioteche, e tutti i consigli per difendersi dal caldo, come bere almeno 2 litri di acqua al giorno e non uscire nelle ore più calde della giornata.