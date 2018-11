Pronto il piano di accoglienza per senzatetto in vista del periodo più freddo

È pronto a essere operativo il piano per far fronte all’emergenza del periodo invernale, garantendo accoglienza e interventi dedicati alle persone senza dimora del territorio veneziano. Il dispositivo (partenza sabato, dalle 9 alle 10, alla casa dell’ospitalità di Mestre in via Santa Maria dei Battuti) è promosso dall'amministrazione comunale e previste dal progetto Pon Metro Città metropolitane 2014-2020 (piano interventi per l’inclusione sociale dei senza dimora 2017-2020).

Posti letto

L'iniziativa “emergenza freddo” prevede un potenziamento dei posti letto e del lavoro di strada per i 100 giorni più freddi dell’anno: sono a disposizione 35 posti letto a turnazione veloce, di cui 2 destinati a persone in situazione critica valutate dall’unità di strada o a particolari situazioni di emergenza. È inoltre previsto l’aumento dei posti letto per particolari condizioni climatiche avverse, come accaduto per molte serate dello scorso anno. L'attività, operativa dall’1 dicembre 2018 al 10 marzo 2019, è garantita dall’Ati (associazione temporanea di impresa) costituita da Fondazione Casa dell’Ospitalità e Cooperativa Co.Ge.S Don Lorenzo Milani. Lo sportello di registrazione per richiedere il posto letto sarà aperto di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 presso la casa dell’ospitalità. Al termine della registrazione verrà fornita immediata risposta sull’accoglienza a partire dalla sera stessa e per un periodo di due notti consecutive con la possibilità, terminato questo tempo, di ripresentarsi allo sportello di registrazione e concorrere per un’ulteriore ospitalità.

Attività su strada

A questo si aggiunge il lavoro dell’unità di strada continuativa, composta da un’equipe impegnata tutto l’anno sulle strade della città, che verrà rafforzato con la collaborazione di un’unità appositamente pensata per l'emergenza freddo. Gli operatori saranno impegnati a contattare l'utenza marginale e soddisfare i bisogni primari (distribuzione di generi di conforto, coperte, kit scaldacorpo e biancheria intima), monitorare le condizioni di salute, fornire informazioni. La presenza, fino a marzo, è garantita tutti i giorni dalle 19 alle 22 sia in terraferma che in centro storico. Infine c'è il numero verde 800 589 266, attivo 24 ore su 24, per segnalazioni di eventuali situazioni di difficoltà.

Per l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, l'iniziativa permette un «importante aiuto ed una eccezionale assistenza alle persone in strada. Questa amministrazione, fin dai primi giorni, si è attivata per migliorare e rafforzare i servizi, non solo durante l’inverno ma per tutta la durata dell’anno, affiancando ai servizi salvavita (coperte, kit, posto letto, doccia calda etc.) anche quelli di inclusione e ricerca lavorativa. Intendiamo continuare su questa linea perché non basta offrire un letto caldo ma va offerta alle persone che vogliono intraprendere un percorso anche una prospettiva alternativa. È bene ricordare che il nuovo sistema introdotto lo scorso anno ha ridotto fortemente i problemi derivanti dalla promiscuità e dall’attesa in zona stazione, filtrando l'utenza ed evitando l’effetto “magnete” da altre città limitrofe. Ciò ha consentito di lavorare molto sul rapporto con l’ospite, responsabilizzandolo ed avviando dei percorsi di inclusione. Lo scorso anno sono state 3561 le accoglienze, 8 le persone senza dimora inserite lavorativa mente nei dispositivi attivati e 10 i rimpatri assistiti di persone che avevano ritenuto falliti i progetti di vita qui in Italia».

Aggiunge Paola Bonetti, presidente della Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità: «Anche quest’anno gli interventi dedicati all’accoglienza notturna invernale saranno opera di un collaudato lavoro di squadra. Insieme ai servizi dell'amministrazione comunale, alle associazioni del tavolo cittadino senza dimora, a Croce Rossa e Croce Verde, saremo impegnati in sinergia per 100 giorni in azioni dedicate a quanti vivono in situazione di forte disagio e marginalità, difficoltà che si esacerbano nel periodo più freddo dell’anno». Infine viene rinnovato l'appello alla cittadinanza per raccogliere coperte e sacchi a pelo da distribuire alle persone che verranno raggiunte dall’unità di strada e che non sarà possibile accogliere.

Chiunque avesse coperte da donare può contattare la nostra segreteria al numero 041/958409 o consegnarle direttamente presso le nostre sedi di Mestre – via Santa Maria dei Battuti 1/d – e di Venezia – Cannaregio 3144 – Sant’Alvise.