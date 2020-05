Pd e Cgil critici sul piano regionale per le Lungodegenze nelle Ulss

«No al taglio dei posti di lungodegenza nelle Ulss della regione». Partito Democratico e Cgil tornano all'attacco per la permanenza dei reparti ospedalieri destinati ai lunghi ricoveri. L'azienda Ulss3 a Noale avrebbe deciso di togliere la Lungodegenza in base a quanto deciso dal piano della Regione più di un anno fa. «Siamo ancora nel mezzo di un’emergenza sanitaria - scrivono Gabriele Petrolito, componente del gruppo socio-sanitario regionale del Pd, Bruno Pigozzo consigliere regionale Pd e Stefano Fracasso, capogruppo regionale dello stesso partito -. Il virus ha rivelato le debolezze del sistema sanitario. Fino a quando non sarà superata, finché non saranno ripristinati gli standard minimi dell’assistenza ospedaliera e non saranno attivati i servizi territoriali, non si può sopprimere niente».

Piano «superato»

Per gli esponenti del partito, lungodegenze, ospedali di Comunità e Unità riabilitative «non si equivalgono: le finalità delle ultime due sono diverse e riservate a pazienti stabilizzati. Le lungodegenze servono a pazienti post-acuti non stabilizzati e con più patologie. Zaia congeli immediatamente l’attuazione del Piano socio sanitario regionale (Pssr 2019-2023). Si tratta di una programmazione nata in un’altra epoca della storia dei servizi socio-sanitari e quindi non adeguata alle attuali esigenze. Zaia e le direzioni generali Ulss si impegnino a programmare l’organizzazione della fase 2 e 3 post-emergenza». Possono essere sfruttati, ricorda il Pd, i finanziamenti statali straordinari, «con idee e progetti di largo respiro».

Le schede «vecchie»

«Va aperta una riflessione sulla programmazione dei posti letto in virtù del fatto che le scelte precedenti sono nella gran parte messe in discussione da quello che è accaduto - conferma la linea Daniele Giordano della Funzione Pubblica Cgil veneziana -. Non ci convince la fretta di chiudere la Lungodegenza di Noale applicando oggi delle schede vecchie di un anno. Si è atteso tanto per applicarle e lo si fa ora che, invece, dovremmo aprire una riflessione sulla programmazione dei posti letto, la diminuzione negli anni delle Terapie intensive, il superamento delle sub-intensive: criticità che abbiamo dovuto precipitosamente affrontare per essere all’altezza dell’emergenza che ci richiedeva di avere un’offerta di posti letto superiore a quella presente nei nostri ospedali. Aspettiamo il documento che la Regione si è impegnata a produrre sul dopo-Covid e la programmazione ospedaliera».