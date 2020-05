Un pianoforte diffonderà musica attraverso le finestre del municipio di Portogruaro

Continua anche in periodo di emergenza sanitaria l’attività della fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro, che a partire da venerdì 8 maggio amplia la sua programmazione di concerti on line. Da oggi iniziano le trasmissioni via web di eventi dedicati alla scuola di musica, grazie al supporto e alla collaborazione dell'amministrazione comunale, che riapre le porte del municipio. «Insegnanti e studenti della Fondazione - afferma il sindaco Maria Teresa Senatore - potranno esercitarsi al pianoforte che è installato nella sala consiliare del municipio. La musica si diffonderà dalle finestre del Comune al centro storico e i passanti potranno godere della qualità artistica degli esecutori».

L'iniziatitiva della fondazione

A inaugurare l’iniziativa il pianista Daniele Labelli, interprete del repertorio moderno e jazz e docente della scuola, venerdì dalle 17.30. Nelle prossime settimane l'appuntamento sarà rinnovato con gli interventi di altri docenti e degli studenti dei corsi più avanzati. Gli incontri saranno ovviamente a porte chiuse, ma chi lo desidera li potrà ascoltare tramite la diretta sulla pagina facebook della fondazione musicale Santa Cecilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre venerdì, alle 18, inizierà la trasmissione di alcuni piccoli momenti musicali, auto ripresi dagli studenti della scuola di musica. Si tratta dei tradizionali saggi di fine anno. «Ci auguriamo che il pubblico vorrà apprezzare questo servizio sostitutivo grazie al quale la fondazione musicale, con il sostegno dell'amministrazione comunale, mantiene alto l’impegno volto alla diffusione della cultura e delle tradizioni musicali di Portogruaro. La nostra fondazione - continua Senatore - continua a fornire un contributo culturale essenziale alla Città».