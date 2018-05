"Il crocerista? E' il turista dei sogni per Venezia. Sui varchi ha fatto bene il Comune"

"Se proprio dobbiamo fare un ragionamento sui croceristi, sono il turista dei sogni per una città come Venezia". A parlare è il presidente dell'Autorità portuale, Pino Musolino, che mette nel mirino alcuni articoli della stampa europea (specie francesi e tedeschi) che, sull'onda lunga del dibattito riguardante i varchi posizionati agli ingressi della città dall'amministrazione comunale, hanno parlato di una Venezia in difficoltà soprattutto per l'aumento esponenziale dei turisti che si riversano in centro storico grazie alle navi da crociera.

"Sui croceristi media stranieri male informati"

"Non è così, forse sono informati male - ha sottolineato venerdì - l'anno scorso 1,5 milioni di persone sono arrivate qui in crociera, meno del 7% di chi annualmente visita Venezia". Dopodiché scatta l'identikit del crocerista, una figura "modello" per città turistiche: "Questo tipo di visitatore arriva in porto e scende dalla nave potendo contare su tour organizzati - ha affermato Musolino - i flussi sono assolutamente controllati e peraltro questo turista paga in anticipo attraverso le tasse portuali un contributo alla città".

"I varchi? Bene cercare di intervenire"

Parole che si rivolgono ai media europei, che in questi giorni hanno messo nel mirino le crociere "veneziane": "La situazione della città non è certo impattata dal turista crocerista - ha concluso - E' importante comunque aver messo in piedi alcune azioni di gestione perché comunque, attraverso continue approssimazioni, si troverà la soluzione definitiva sui flussi. Non è compito del presidente del Porto, ma del sindaco, che sta facendo più del suo possibile per risolvere una situazione che riguarda tutta la città e tutti i cittadini".