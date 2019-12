A Ca' Sabbioni sarà realizzato un tratto di pista ciclabile

Una nuova pista ciclopedonale sarà realizzata lungo la strada regionale 11 (via Padana) in località Ca' Sabbioni, nel tratto compreso tra via della Stazione e il mobilificio Trevisan, al confine tra i territori di Mira e Venezia. È stato stabilito dal Consiglio comunale di Venezia, che ha approvato oggi la delibera di adozione della variante 48 al piano degli interventi. Il progetto, ad opera della Società Veneto Strade Spa, richiede l’esproprio di alcune aree private necessarie al completamento del tracciato. A gestire la pista sarà il Comune di Venezia, in quanto parte della rete ciclabile comunale.

