Ultimo tratto della pista ciclabile a Ca' di Valle

Al via da giovedì 6 febbraio i lavori dell’ultimo tratto di pista ciclabile a Ca’ di Valle nel Comune di Cavallino-Treporti. L’intervento consentirà di collegare Punta Sabbioni al resto del litorale, verso il Comune di Jesolo, continuando sulla provinciale 42, via Fausta. «I lavori si svolgono a un anno dall’intervento sul tratto tra il ponte di Cavallino e il cimitero, e a poca distanza dall’intervento realizzato dal Comune di Jesolo sul ponte stesso per i ciclisti in attraversamento», il commento del consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro. Il sindaco Roberta Nesto del Comune di Cavallino-Treporti come lo scorso anno ha condiviso la spesa dell’intervento oltre alle scelte e ai progetti.

Struttura

L’intervento consiste nella realizzazione di una pista ciclabile rialzata. In particolare il tratto si sviluppa a partire dall’incrocio con via Francesco Baracca fino a via Cristoforo Sabbadino e congiunge le piste ciclabili esistenti. Il progetto prevede la realizzazione su tutta l’estensione di un percorso ciclabile di larghezza variabile da un minimo di 200 fino a 275 centimetri, separato dalla carreggiata da una aiuola spartitraffico di 50 centimetri pavimentata con sasso bianco del Piave. Il percorso sarà dotato di segnaletica sia orizzontale che verticale secondo i disposti del nuovo codice della strada e sarà dotato di rete di illuminazione pubblica con corpi stradali a led in sostituzione degli esistenti, disposti ad almeno 30 metri gli uni dagli altri.