Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Marghera

L'allestimento è in via di conclusione e da domenica 10 novembre, dalle 14, tornerà a far bella mostra di sé in piazza Mercato a Marghera la pista di pattinaggio. Quest'anno la struttura sarà ancora più estesa, potendo contare su 30 metri di lunghezza e 14 di larghezza. Saranno 250 le paia di pattini a disposizione di adulti e bambini. L'apertura della pista consentirà di sviluppare numerose attività complementari al pattinaggio artistico, come ad esempio dimostrazioni di hockey, curling e sfilate on ice.

Durante i weekend e i giorni festivi sarà possibile pattinare dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alle 21. Nel corso dei giorni feriali, invece, la struttura aprirà dalle ore 15 alle 21. L'arrivo della pista di pattinaggio si inserisce in un ampio cartellone di iniziative natalizie previste a Marghera, che saranno presentate ufficialmente nei prossimi giorni. «Desideriamo ringraziare il sindaco Luigi Brugnaro - dichiarano gli assessori Paola Mar e Simone Venturini - per aver investito in questi anni sulla realizzazione di un Natale diffuso e gioioso in tutta la città di Venezia, nonché le associazioni e i volontari che rendono possibile, insieme al Comune e a Vela, questa importante animazione cittadina veicolata attraverso il format 'Le Città in Festa'. La pista rappresenta - concludono - un'anteprima di attività ancora più strutturate e coinvolgenti che presenteremo a breve. Il Natale a Marghera quest'anno sarà davvero indimenticabile». La pista sarà aperta fino al 19 gennaio.