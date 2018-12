Inaugurata a Marghera la pista di pattinaggio aperta fino al 13 gennaio

Una festa nella festa, con tanta gente, a cominciare dai bambini e dalle loro famiglie, in piazza Mercato, per l'inaugurazione di quella che è la grande novità del Natale a Marghera: la pista di pattinaggio, installata nell'area che in estate ospita l'arena cinematografica, che resterà aperta fino al 13 gennaio. A fare da madrine e padrini all'apertura ufficiale dell'impianto sono stati, tra gli altri, gli assessori comunali Paola Mar, Simone Venturini, Giorgio D'Este, e le consigliere comunali Chiara Visentin e Deborah Onisto.

Sono ben 52 gli eventi programmati nel territorio di Marghera fino al 13 gennaio. Sarà un Natale all'insegna del divertimento, della solidarietà, dei colori, regalati dalle strade illuminate e dagli alberi di Natale: oltre a quello, alto 15 metri, che il Comune ha “piantato” a Marghera, quelli allestiti a Malcontenta, davanti alla chiesa, e a Ca' Sabbioni, in piazza Cosmai.