Il Natale veneziano entra nel vivo: apre la pista di pattinaggio in campo San Polo

Delizia per grandi e piccini, torna la pista di pattinaggio in campo San Polo. L'apertura è domani, 8 dicembre, alle 11, in coincidenza con l'inizio del weekend dell’Immacolata. Il Natale di Venezia entra così nel vivo dopo che, il fine settimana scorsa, si erano svolte le cerimonie con l’accensione degli alberi e delle luminarie sia a San Marco che a Mestre, in piazza Ferretto.

Fino a marzo

La pista di San Polo è aperta tutti i giorni in turni di un’ora e mezza, dalle 15 alle 17 e dalle 17.30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 11 alle 21 nei festivi, sempre con un intervallo di un’ora dalle 12.30 alle 13.30. Resterà in funzione fino a martedì 5 marzo 2019, comprendendo l’intera durata del Carnevale. Alla pista è possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco con un sovrapprezzo sul costo dell’ingresso. Sono previsti abbonamenti e costi agevolati per residenti e bambini.

Le altre piste

Prosegue invece fino al 6 gennaio 2019 l’apertura della pista di pattinaggio in piazza Ferretto a Mestre, con gli stessi orari. Per accedere a entrambe le piste è obbligatorio indossare i guanti. Vanno ricordate inoltre la pista di pattinaggio a Marghera, da quest’anno in piazza Mercato, allestita fino al 13 gennaio (a cura di Marghera 2000, Catene 2000, Nuova Catene Futura e Confcommercio Ascom Marghera) e quella del Lido di Venezia, in funzione fino al 16 dicembre presso l’isola del Natale, al parco 4 Fontane (a cura della Pro Loco Lido e Pellestrina). Altre informazioni su www.veneziaunica.it