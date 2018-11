Una pista ciclabile affacciata sulla laguna tra le più lunghe d'Europa

Cavallino-Treporti, prima spiaggia del Veneto e seconda d’Italia con 6.310.266 presenze nel 2017 spalmate nei 13 chilometri di costa, ora punta ad un nuovo primato per il turismo sostenibile: la pista ciclopedonale affacciata sulla laguna di Venezia fra le più lunghe in Europa. Il sindaco Roberta Nesto presenterà martedì sera il progetto della nuova di via Pordelio, della lunghezza di circa 7 chilometri, 5 dei quali saranno realizzati a sbalzo sull’acqua.

A sbalzo sulla laguna

Un’opera del valore di 12 milioni di euro, che riqualificherà tutta via Pordelio adeguando e mettendo in sicurezza l’importantissimo asse viario del litorale, collegando Cavallino a Ca’ Savio, sino a Punta Sabbioni. Il nuovo percorso consentirà di pedalare o passeggiare godendosi la vista mozzafiato della laguna veneziana, aggiungendo un altro tassello ai percorsi cicloturistici di Cavallino-Treporti, con l’obiettivo di mettere in connessione tutto il territorio per oltre 40 chilometri.

La struttura

La nuova struttura, studiata per integrarsi con l’ambiente, valorizzerà quindi lo splendido scenario lagunare offrendo a residenti ed ospiti di Cavallino-Treporti un percorso panoramico unico che immergerà il viaggiatore nella natura, quasi a toccare la laguna, le sue peculiarità, le sue barene, la flora e la fauna. Le infrastrutture dovranno servire anche allo sviluppo economico di tutto il territorio, collegandosi con le attività tradizionali, puntando alla nascita di start up e di nuovi servizi, e con il turismo, la maggior risorsa produttiva, che deve diventare sempre più trasversale a tutti i settori per un miglioramento diffuso di tutta Cavallino-Treporti.