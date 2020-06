L'esenzione dalla Cosap la chiedono anche i pittori

Anche i pittori chiedono l'esenzione totale dalla Cosap, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per tutto il 2020. Un'istanza di cui si è fatta portavoce la consigliera comunale Silvana Tosi ponendola all'attenzione nel corso dell'ottava commissione consiliare, congiunta alla nona, del 5 giugno scorso. In quella occasione sono state discusse le modifiche al regolamento Cosap (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

Il suolo pubblico

Una richiesta, quella dei pittori, che l'amministrazione ha preso in considerazione facendo sapere venerdì sera, attraverso l'assessore al Bilancio Michele Zuin, di aver intenzione di accogliere in quanto degna di attenzione. La proposta di delibera ha previsto l'esenzione totale della tassa per i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ma non aveva riguardato altre categorie che esercitano su aree pubbliche e sono soggette al pagamento dell'imposta. I pittori, ha ricordato la consigliera, oltre a non svolgere il proprio lavoro da novembre 2019, a seguito dell'alluvione, non stanno occupando il suolo pubblico.